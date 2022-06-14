Ижевск, 14 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. По подозрению в вымогательстве денежных средств у 16-летнего жителя Воткинска задержан 22-летний житель Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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Установлено, что молодые люди — пользователи одной из онлайн-игр. Для обмена бонусами они общались через мессенджер и посредством видеосвязи. В какой-то момент 22-летний мужчина получил доступ к личной странице подростка в социальной сети и личным данным. Он стал угрожать, что выложит полученную информацию в сеть. За сохранение тайны он потребовал перечислить ему 3 тыс. рублей — именно о такой сумме на банковской карте подросток ему и рассказал. Выполнив требования, пострадавший рассказал обо всем родителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канашском районе Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело о вымогательстве. Обвиняемый просил деньги, обещая взамен не распространять интимные фотографии.

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