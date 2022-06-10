Чебоксары, , 12:41 — REGNUM В Канашском районе Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело о вымогательстве. Обвиняемый просил деньги, обещая взамен не распространять интимные фотографии. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии.

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Фигурантом уголовного дела стал 18-летний житель Канаша. По данным надзорного ведомства, с июля по ноябрь 2021 года он получил от своей знакомой в мессенджере фотографии интимного характера, которые были отправлены по ошибке.

«Воспользовавшись этим, он стал требовать передать 5 тыс. рублей, угрожая распространением фотографий в интернете», — говорят в прокуратуре.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии вынесен приговор двум подросткам из Козловки, которых уличили в вымогательстве. Оба получили условные сроки.

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