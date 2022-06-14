Мадрид, , 14:34 — REGNUM Цена на электроэнергию на оптовом рынке в Испании упадёт 15 июня почти на 23% — до 165,59 евро/мегаватт (МВтч). Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на итоги торгов, проведённых с учётом действующего в стране предельного уровня цен на газ для производства электроэнергии.

Электроэнергия Forbes.ru

Отмечается, что это самый низкий уровень с 29 мая.

Согласно предварительным данным Оператора пиренейского рынка электроэнергии, максимальная цена будет зафиксирована между 1:00 и 2:00 часами, когда она достигнет 194,07 евро/МВтч, а минимальная — 144,17 евро/МВтч — между 16:00 и 17:00 часами.