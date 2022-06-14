Путин присвоил звание Героя Труда главному конструктору НПО «Сплав»
Москва, 14 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации заместителю генерального директора, главному конструктору НПО «Сплав» им. Ганичева Борису Белобрагину.
Документ опубликован 14 июня на портале правовой информации.
Предприятие, на котором работает Белобрагин, является разработчиком и производителем реактивных систем залпового огня «Торнадо». Кроме того, НПО «Сплав» выпускает ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка». В линейке выпускаемой продукции также имеются корабельные РСЗО и система дистанционного минирования «Земледелие».
Из текста указа следует, что Белобрагин награждён за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны.