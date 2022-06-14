Москва, 14 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообщается с представителями автопрома. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В четверг, накануне основного дня, Путин проведёт очную встречу по вопросам развития автопрома. Там тоже будут представители крупного бизнеса, связанные с автопромом. Там будут, естественно, и представители правительства, но это как раз и есть встречи с предпринимателями», — заявил Песков.