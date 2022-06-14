Москва, 14 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент России не только выступит на пленарном заседании, но и пообщается с журналистами на Петербурском международном экономическом форуме. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У президента будет встреча с военными корреспондентами, информационщиками, с руководителями информационных подразделений, а также с главами российских телевизионных, печатных, интернет-СМИ», — заявил Песков.

Речь идёт о тех, кто занимается информационной деятельностью, уточнил пресс-секретарь.

«С ними будет встреча, будет открытая часть, большая часть встречи будет закрыта. Наверняка у тех, кто работает в информационном мире сейчас и затрагивает темы, связанные и с экономикой, и со специальной военной операцией, конечно же, много вопросов у них президенту», — указал он.

«Будет пленарное заседание, в котором примет участие президент Путин, будет его выступление и участие в пленарке», — подчеркнул Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. По словам Пескова, его речь будет посвящена антироссийским санкциям