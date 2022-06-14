Вашингтон, 14 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Американская газета Wall Street Journal сообщает, что некоторые бывшие высокопоставленные правительственные чиновники Афганистана в последние годы потратили миллионы долларов на покупку дорогих домов за границей. Согласно отчёту, некоторые чиновники, занимавшие важные посты во время правления Ашрафа Гани, теперь живут в особняках на побережье Калифорнии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Обзор документов, интервью и другой информации показывает, что ряд бывших чиновников и законодателей Афганистана переехали в крупные европейские города, ОАЭ и Турцию, отмечает газета.

Wall Street Journal добавила, что обнаружила место проживания десятков членов кабинета Ашрафа Гани, влиятельных лиц из его близкого окружения, ключевых фигур в законодательных органах, советников по вопросам безопасности и внешней политики. По данным газеты, теперь ясно, что большинство этих людей бежали из Афганистана в страны, где у них была приобретена собственность.

В отчёте добавляется, что жизнь этих людей резко контрастирует с судьбой десятков тысяч афганцев, пытающихся заплатить за жильё в Соединённых Штатах, многие из которых были переселены в лагеря и переполненные дома по всему миру.

Также сообщается, что некоторые бывшие правительственные чиновники Афганистана имеют иностранное гражданство и активы, которые облегчили их бегство из страны, в то время как другие инвестировали в новую недвижимость и перевезли свои семьи за границу по мере продвижения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Газета пишет, что многие бывшие правительственные чиновники заявили, что покинули Афганистан, опасаясь мести талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако горстка высокопоставленных чиновников, в том числе бывший президент Хамид Карзай, осталась в стране.

Иностранные официальные лица обвинили бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в том, что он прихватил с собой миллионы долларов государственных денег при бегстве из президентского дворца, позволив талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) беспрепятственно проникнуть в Кабул. Ашраф Гани отверг обвинения.

Согласно Wall Street Journal, Гани первоначально остановился со своей женой Рулой в пятизвездочном отеле в Абу-Даби. Гани остался в отеле на несколько месяцев, а его супруга выбрала для постоянного проживания частную виллу, которую ей предоставили ОАЭ. Представитель ОАЭ сказал, что Гани и его семью приютили вместе с другими афганскими беглецами из гуманитарных соображений.

Но в статье говорится, что имеющиеся документы проливают свет на жизнь некоторых бывших афганских чиновников в Соединённых Штатах, в том числе Хамдуллы Мохеба, ближайшего соратника свергнутого президента и его советника по национальной безопасности. Мохеб бежал из Афганистана вместе с главой государства.

По данным газеты, Мохеб давно поддерживает тесные связи с официальными лицами США; его жена — американка, и в интервью он сказал, что всё время, когда он был советником по национальной безопасности Афганистана, оставался подданным Великобритании. Мохеб сказал, что беспокоясь за безопасность и здоровье своей беременной жены, он перевёз свою семью в отель Shangri-La в Абу-Даби ещё до падения Кабула за счёт Объединённых Арабских Эмиратов. Представители ОАЭ заявляют, что они предоставили проживание также по гуманитарным причинам.

Согласно документам, подтверждённым Мохебом, позже его семья переехала в дом с четырьмя спальнями в очаровательной бухте с пальмами во Флориде. Известно, что этот дом принадлежит тёще Мохеба. Wall Street Journal сообщает, что жена Мохеба владеет небольшой недвижимостью в Вашингтоне, округ Колумбия. Мохеб сказал, что нигде в мире у него нет собственности на его имя.

Имущество министров экономики и финансов

Согласно Wall Street Journal, записи об активах и компаниях в Соединённых Штатах показывают, что министр финансов Акил Хакими, давний соратник бывшего президента Афганистана, приобрёл не менее десяти объектов недвижимости в Калифорнии. Часть этой недвижимости он купил во время своего пребывания на посту министра, а часть — после отъезда из Афганистана в 2018 году.

Газета сообщает, что после ухода из министерства Хакими перевел восемь из этих объектов компании под названием Zala Group по их адресу в Лагуна-Нигель. Документы компании показывают, что она принадлежит его жене Солтане Хакими. Согласно записям о недвижимости штата Калифорния, собственность пары включает в себя дом с пятью спальнями и бассейном в роскошном районе Лагуна Нигель недалеко от пляжа. По данным компании Zillow Real Estate, стоимость этого дома составляет 2,5 миллиона долларов, а общая стоимость этих десяти объектов недвижимости превышает 10 миллионов долларов.

Записи о недвижимости округа Ориндж также показывают, что последней покупкой пары в начале текущего года была квартира на берегу моря за 1,1 миллиона долларов в штате Калифорния.

Газета пишет, что Хакими не ответил на звонки или электронные письма с просьбой о комментариях.

Последний министр финансов Афганистана Халид Пайинда также владеет двумя объектами недвижимости недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, один из которых, по его словам, был куплен за наличные. Данные компании Zillow показывают, что стоимость этих объектов превышает 1 миллион долларов.

«Наличие дома с «рассрочками» и арендной платой не обязательно означает, что у вас нет финансовых проблем», — написал Пайинда газете Wall Street Journal в электронном письме.

Он добавил, что после прибытия в Соединённые Штаты работал водителем Uber, чтобы покрыть свои расходы.

Wall Street Journal сообщает, что данные о записях о собственности в Дубае, которые она изучила, содержат информацию о нескольких бывших высокопоставленных афганских чиновниках. Согласно документам, министр экономики Мустафа Мастур владеет квартирой в дубайском районе Марина. Мастур сказал, что купил эту недвижимость до того, как стал министром, а сейчас живёт в квартире, купленной в Стамбуле за несколько месяцев до падения республики в Афганистане.

«В этом нет никакого секрета, и это была моя единственная инвестиция в Дубай», — написал Мастур в электронном письме.

Бывший министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар рассказал Wall Street Journal, что, когда Ашраф Гани попросил у него свой паспорт, он попытался отговорить его от побега. Он говорит, что предупреждал Гани, что это приведет к краху правительства. Атмар добавил, что был потрясён, когда на следующий день прибыл во дворец с паспортом президента и узнал, что тот уехал. Он сообщил Wall Street Journal, что просил министра иностранных дел Турции помочь ему покинуть Афганистан.

По данным газеты, Турция вывела нескольких высокопоставленных чиновников кабинета министров и их родственников за границу, и, по словам Атмара, они затем перебрались в свою собственность в этой стране. Wall Street Journal сообщает, что посольство Турции в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.

По данным издания, Абдул Рашид Дустум, бывший вице-президент Афганистана, вероятно, самый высокопоставленный бывший чиновник страны, который в настоящее время находится в Турции.

По данным газеты, местный журналист разместил в «Твиттере» фотографию, на которой Дустум устраивает вечеринку в своей резиденции в дорогом районе Ор-Ан в Анкаре. Установить, когда Дустум купил дом, не представляется возможным, а его пресс-секретарь отказался от комментариев.

Статья Wall Street Journal завершается обзором имущества Атта Мохаммада Нура, влиятельного бывшего губернатора провинции Балх, который переехал в квартиру в Нахль, дорогом районе Дубая. Газета сообщает, что представитель Нура сказал, что это единственная собственность бывшего губернатора за пределами Афганистана.