Москва, 14 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Британия не обращалась к России по поводу наёмников, приговорённых к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из видео «Известий» Британский наемник Шон Пиннер

«Нет, не обращались. Это первое. Второе — обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Российская Федерация», — сказал Песков.

Он добавил, что российская сторона будет готова выслушать обращение из Лондона, если оно поступит.

Напомним, Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух британских подданных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Они воевали на стороне украинских боевиковю. Им дан срок в один месяц на обжалование решения в кассационном порядке.