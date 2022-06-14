Апшеронский район, Краснодарский край, 14 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Досрочно сложил полномочия главы Апшеронского района Краснодраского края Олег Цыпкин. Заявление об отставке от главы приняли депутаты совета муниципалитета 14 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Решение об отставке Цыпкин принял после резкой критики со стороны губернатора Вениамина Кондратьева в связи с застройкой курортных территорий, неисполнением поручений по строительству социальных объектов.

Олег Цыпкин возглавлял Апшеронский район с 2018 года. Исполняющим обязанности главы Апшеронского района назначили заместителя главы Светлану Большакову.