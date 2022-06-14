Саяногорск, Хакасия, 14 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В городе Саяногорске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала четырёхлетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в МВД по Хакасии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражение в окнах

Инцидент произошёл 13 июня в 10-м микрорайоне города. По предварительной информации, мать ребёнка на несколько минут вышла в соседнюю комнату, оставив открытым окно. Девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Сетка не выдержала и сорвалась с креплений.

Ребёнка доставили в больницу с множественными ушибами. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове погибла четырёхлетняя девочка, выпавшая из окна.

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