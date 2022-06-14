Саратов, , 09:17 — REGNUM В Саратовской области по факту смерти четырехлетнего ребенка ведется доследственная проверка. Как сообщает региональное следственное управление СКР, трагедия произошла днем 13 июня.

Окна дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По предварительным данным, девочка, находясь в помещении квартиры, расположенной на девятом этаже дома №6 по улице Лисина в Саратове, выпала из окна. Травмированного ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Девочку спасти не удалось.

ИА REGNUM напоминает, 9 июня женщина с двумя детьми в возрасте двух и шести лет пришли к гости к бабушке, проживающей в общежитии по улице Шехурдина в Саратове. Оставшись в комнате со старшим, младший из детей выпал из окна пятого этажа дома.

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