Сеул, , 13:26 — REGNUM КНДР обратилась к крупнейшей протестантской церкви Южной Кореи с просьбой построить больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего пастора Церкви Полного Евангелия Ёыйдо Ли Ён Хуна.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«От Северной Кореи поступил запрос о создании «народных больниц» в 260 округах страны после завершения строительства кардиологической больницы в Пхеньяне», — сообщил старший пастор в ходе встречи с журналистами.

Сообщается, что представитель протестантской церкви не сообщил о том, когда был сделан соответствующий запрос.

Известно, что Церквь Полного Евангелия Ёыйдо приступила к строительству кардиологической больницы в Пхеньяне в 2007 году, однако работы были приостановлены в 2010 году из-за резкого ухудшения межкорейских отношений.

Как отметили в церкви, в ноябре 2021 года комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР рассмотрел и одобрил заявку о предоставлении Северной Корее 1500 единиц медицинского оборудования и других материалов.

Ли Ён Хун подчеркнул, что в случае возобновления строительных работ, потребуется около шести месяцев, чтобы больница открыла свои двери.