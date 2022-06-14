КНДР попросила у Южной Кореи помощи в постройке больниц
Сеул, 14 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. КНДР обратилась к крупнейшей протестантской церкви Южной Кореи с просьбой построить больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего пастора Церкви Полного Евангелия Ёыйдо Ли Ён Хуна.
«От Северной Кореи поступил запрос о создании «народных больниц» в 260 округах страны после завершения строительства кардиологической больницы в Пхеньяне», — сообщил старший пастор в ходе встречи с журналистами.
Сообщается, что представитель протестантской церкви не сообщил о том, когда был сделан соответствующий запрос.
Известно, что Церквь Полного Евангелия Ёыйдо приступила к строительству кардиологической больницы в Пхеньяне в 2007 году, однако работы были приостановлены в 2010 году из-за резкого ухудшения межкорейских отношений.
Как отметили в церкви, в ноябре 2021 года комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР рассмотрел и одобрил заявку о предоставлении Северной Корее 1500 единиц медицинского оборудования и других материалов.
Ли Ён Хун подчеркнул, что в случае возобновления строительных работ, потребуется около шести месяцев, чтобы больница открыла свои двери.