Сеул, 14 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. КНДР обратилась к крупнейшей протестантской церкви Южной Кореи с просьбой построить больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего пастора Церкви Полного Евангелия Ёыйдо Ли Ён Хуна.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«От Северной Кореи поступил запрос о создании «народных больниц» в 260 округах страны после завершения строительства кардиологической больницы в Пхеньяне», — сообщил старший пастор в ходе встречи с журналистами.

Сообщается, что представитель протестантской церкви не сообщил о том, когда был сделан соответствующий запрос.

Известно, что Церквь Полного Евангелия Ёыйдо приступила к строительству кардиологической больницы в Пхеньяне в 2007 году, однако работы были приостановлены в 2010 году из-за резкого ухудшения межкорейских отношений.

Как отметили в церкви, в ноябре 2021 года комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР рассмотрел и одобрил заявку о предоставлении Северной Корее 1500 единиц медицинского оборудования и других материалов.

Ли Ён Хун подчеркнул, что в случае возобновления строительных работ, потребуется около шести месяцев, чтобы больница открыла свои двери.