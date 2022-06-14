Москва, , 13:17 — REGNUM Депутаты и волонтеры «Единой России», активисты «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в акции по сдаче крови, которую партия проводит по всей стране. В институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского к партийной акции присоединились депутаты Госдумы от фракции «Единой России».

Донорство крови Mil.ru

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что сегодня кровь особенно нужна военнослужащим, которые участвуют в СВО.

«Мы, депутаты Госдумы от «Единой России» абсолютно осознанно это делаем, потому что это нужно для нашей общей Победы», — пояснил он.

Как заметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, такие акции очень объединяют всех людей.

«Все граждане России объединились как в день России, так и сейчас. Важно сдать кровь тем людям, которым она необходима: и нашим ребятам, которые участвуют в спецоперации на Украине, и мирным гражданам по всей стране. Думаю, что эти граммы крови помогут другим людям, и очень горжусь, что могу оказать кому-то помощь», — добавил он.

Руководитель рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил особую важность партийной акции «Доноры Донбассу».

«Мы все видим, что происходит сегодня на Донбассе. И сегодня важно максимально принимать участие в помощи жителям. Традиционно, практически каждый год, в День донора я сдаю кровь. Только своим примером мы можем показать, что любой человек, кто придет и сдаст кровь, может помочь другим и своими действиями спасти жизни», — сказал он.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин подчеркнул, что в такие сложные для страны моменты «Единая Россия» всегда приходит на помощь людям, кто нуждается в поддержке.

«Донор» в переводе с латинского — это «дарить». Поэтому мы дарим свою кровь тем, кому она может понадобиться, спасти жизнь. Важно, что такие мероприятия проводятся. Мы видим, сколько сегодня людей пришли сюда, чтобы сдать свою кровь, поделиться частичкой себя для того, кому это действительно необходимо», — сказал он.

В городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова сегодня также сдают кровь активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Всю сданную кровь направляют на нужды лечебных учреждений регионов страны, в том числе тех, где сейчас лечатся участники специальной военной операции, а также в больницы Донбасса.