Депутаты Госдумы от ЕР сдали кровь в рамках акции «Доноры Донбассу»
Москва, 14 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Депутаты и волонтеры «Единой России», активисты «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в акции по сдаче крови, которую партия проводит по всей стране. В институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского к партийной акции присоединились депутаты Госдумы от фракции «Единой России».
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что сегодня кровь особенно нужна военнослужащим, которые участвуют в СВО.
Как заметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, такие акции очень объединяют всех людей.
Руководитель рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил особую важность партийной акции «Доноры Донбассу».
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин подчеркнул, что в такие сложные для страны моменты «Единая Россия» всегда приходит на помощь людям, кто нуждается в поддержке.
В городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова сегодня также сдают кровь активисты «Молодой Гвардии Единой России».
Всю сданную кровь направляют на нужды лечебных учреждений регионов страны, в том числе тех, где сейчас лечатся участники специальной военной операции, а также в больницы Донбасса.