Сеул, , 12:58 — REGNUM Правительство Южной Кореи увеличит набор иностранных рабочих в целях разрешения проблемы нехватки рабочих рук в сельском хозяйстве, малых и средних предприятиях, которая усугубилась во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда и занятости Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, к августу текущего года будут приняты меры для обеспечения въезда в страну 26 тыс. иностранных рабочих. В первую очередь это будет касаться тех, кто не смог въехать в Южную Корею в течение последних двух лет.

Ожидается, что к концу года в страну прибудут до 73 тыс. рабочих из других стран. В связи с этим власти планируют упростить процедуру продления виз при содействии работодателей.