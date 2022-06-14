Ереван, , 12:54 — REGNUM Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году форум начнёт работу 15 июня. Мероприятия будут проходить до 18 июня.

«Президент примет участие в работе ПМЭФ», — сообщили журналистам в пресс-службе.

Напомним, международные экономические форумы в Санкт-Петербурге, организованные правительством России, проходят ежегодно с 1997 года. Сообщается, что в этом году на ПМЭФ прибудут тысячи участников из 127 стран.