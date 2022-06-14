Москва, , 12:54 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили 14 июня в пресс-службе его администрации.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Lug-info.com

«Леонид Иванович примет участие в пленарном заседании ПМЭФ», — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пленарная сессия форума обещает быть «весьма и весьма интересной». Ожидается, что в ней примет участие президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный XXV Петербургский Международный экономический форум откроется 15 июня и продлится ещё три дня.

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