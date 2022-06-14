Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Северная столица готова к приёму гостей и участников XXV Петербургского экономического форума (ПМЭФ) на 100%. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

Форум представит обширную деловую программу. Только Петербург планирует заключить более 40 соглашений и дорожных карт. В качестве организатора город проведёт 13 круглых столов и панельных дискуссий.

Форум будет проходить при контроле эпидемической обстановки. Региональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обеспечит проведение ПЦР-диагностики персонала мероприятия, гостей и участников.

Напомним, что, по оценке спикера Законодательного собрания Петербурга Александр Бельского, город заключит инвестиционные контракты на общую сумму в 400 млрд рублей. Юбилейный форум пройдёт с 15 по 18 июня 2022 года.