София, , 12:32 — REGNUM По меньшей мере три улицы в центре столицы Болгарии Софии были перекрыты из-за масштабного дорожно-транспортного происшествия. Об этом 14 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительным данным, инцидент произошел в 11:30 по софийскому времени, когда в сошедший с рельсов трамвай врезались несколько автомобилей.

О погибших и раненых информации нет. На месте ДТП работают бригады Скоро помощи, полиции и работники технических служб.

Ведется расследование обстоятельств аварии. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на указанные участки.