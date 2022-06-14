В Софии из-за крупного ДТП перекрыты центральные улицы
София, 14 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. По меньшей мере три улицы в центре столицы Болгарии Софии были перекрыты из-за масштабного дорожно-транспортного происшествия. Об этом 14 июня сообщает софийская газета «Телеграф».
(сс)apoltix
Полиция Болгарии
По предварительным данным, инцидент произошел в 11:30 по софийскому времени, когда в сошедший с рельсов трамвай врезались несколько автомобилей.
О погибших и раненых информации нет. На месте ДТП работают бригады Скоро помощи, полиции и работники технических служб.
Ведется расследование обстоятельств аварии. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на указанные участки.