Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией вырос на 2. За прошедшие сутки, 13 июня госпитализированы семь человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Излечились от COVID-19 ещё 54 пациента. В общей сложности в регионе ковид победили 433 638 человек.

За 13 июня в области обнаружили 100 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов по причине коронавирусной инфекции осталось на отметке в 10 752. За последние сутки в регионе не зарегистрировано случаев смерти от ковида.