Москва, 14 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В районе села Новомихайловка в ДНР украинские националисты расстреляли в спину своих же сослуживцев, попытавшихся сдаться в плен Вооруженным силам России. Об этом сегодня, 14 июня, в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе

По словам Конашенков, после наступления российских войск более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сдаться. Они обратились по радиосвязи к российскому командованию прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.

«После того, как военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали движение в сторону российских позиций подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим ВСУ огонь в спину. В результате расстрела 32 украинских военнослужащих получили смертельные ранения и погибли», — пояснил представитель Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, более 350 украинских националистов уничтожены в результате действий российской оперативно-тактической авиации, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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