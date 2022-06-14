Москва, 14 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. После продолжительного топтания цены биткоина на одном месте, она, наконец-то, пришла в движение и направилась туда, где ее ждут уже давно — к уровню в $20 тысяч за монету, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович.

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«Вероятнее всего, падение будет продолжаться и после того, как котировки достигнут желаемой отметки: итоговая цель всего нисходящего движения в $15 тысяч выглядит довольно реалистично.

Проблемы здесь общерыночного характера: спрос на рисковые активы сейчас почти отсутствует из-за целого вороха проблем, от турбулентности на сырьевых рынках, до ужесточения монетарной политики ФРС США и ЕЦБ, так и чисто технического.

По производным бумагам наблюдаются масштабные ликвидации, так как из-за падения цены поддерживать позиции с использованием маржинального обеспечения становится все сложнее.

Основной «открытый интерес» вокруг биткоина наблюдается на уровне $20 тысяч и, если этот уровень будет пробит, то последуют каскадные ликвидации позиций, которые усилят давление на котировки, ведь они подразумевают большие объемы продаж на спотовом рынке.

Кроме того, подобная динамика может привести к банкротству ряда фондов из-за неспособности в полной мере захеджировать свои позиции — внести достаточно обеспечения для их сохранения и избежания ситуации принудительного закрытия с крупным убытком.

Таким образом, предпринимать сейчас какие-либо действия на рынке крайне опасно и лучше дождаться более подходящей для покупок ситуации. Впрочем, процесс ожидания может затянуться на долгие месяцы, особенно если отметка в $20 тысяч будет пробита.

В этом случае, рынок криптовалют ожидает длительный период консолидации и падения к новым минимумам, тогда как разворотные тенденции могут начаться лишь в 2023 году», — считает эксперт.

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