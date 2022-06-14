МО РФ: 32 бойца ВСУ убиты в спину украинскими карателями из заградотряда
Москва, 14 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие расстреляли сослуживцев, принявших решение сложить оружие. Об этом 14 июня сообщили в Министерстве обороны России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство Обороны России
Инцидент случился в населённом пункте Новомихайловка. Группа бойцов ВСУ приняла решение сложить оружие и начала продвижение в сторону российских позиций. В ответ украинские националисты расстреляли сослуживцев в спину, были убиты 32 военнослужащих.
«На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов», — заявили в министерстве.