Ветер и грозы ожидаются в Красноярском крае
Красноярск, 14 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Туруханском и Эвенкийском районах, а также в южных и центральных районах Красноярского края 15 июня прогнозируются грозы с порывами ветра до 18 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.
ИА REGNUM
Гроза
Днём 15 июня в центральных районах края ожидается жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +32 °С.
В южных районах местами сохраняется пожарная опасность четвёртого класса.
Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде также предупредили жителей Хакасии.
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