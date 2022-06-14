Красноярск, 14 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Туруханском и Эвенкийском районах, а также в южных и центральных районах Красноярского края 15 июня прогнозируются грозы с порывами ветра до 18 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.

ИА REGNUM Гроза

Днём 15 июня в центральных районах края ожидается жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +32 °С.

В южных районах местами сохраняется пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде также предупредили жителей Хакасии.

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