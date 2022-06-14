Абакан, 14 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Хакасии сохраняются грозы и ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию республиканского гидрометцентра.

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По данным синоптиков, 14 июня в Хакасии ожидаются грозы, местами туман. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области днём 14 июня ожидается +20…+25 °С, местами до +15 °С.