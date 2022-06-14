Ростов-на-Дону, 14 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Ростовской области в первом квартале 2022 года на прилавках магазинов обнаружили поддельные сливочное масло и сыр. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

(сс) congerdesign Сливочное масло

За истекший период донские специалисты исследовали 718 проб молока и молочной продукции. Особое внимание было направлено на пресечение производства и оборота фальсифицированной молочной продукции. Так, по физико-химическим показателям было исследовано 120 проб, из них четыре пробы не соответствовали требованиям по показателям фальсификации. Испытания не прошли масло сливочное производства ООО «Сырная долина» (Курская область), ООО «Раймолпром Матвеево-Курганский» (Ростовская область), ИП Мамедов П. Н. (Свердловская область), а также сыр ООО «Сыркомбинат» (Республика Татарстан).

По данному факту приняты меры административного воздействия.