Белгород, , 11:30 — REGNUM В минувшие выходные на центральном пляже Белгорода у воды оказались без присмотра взрослых 12 детей в возрасте от трёх до пяти лет, сообщил 14 июня в телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам главы города, родители в это время находились вдалеке и могли не успеть им помочь в случае опасности. Кроме того, без взрослых находились дети и подростки на Северском донце в районе улицы Молодогвардейцев и на необорудованном для купания месте на Везёлке. В минувшие выходные спасатели предотвратили и два несчастных случая.

«На центральном пляже молодой человек заплыл на большое расстояние и, не рассчитав силы, начал тонуть. Спасатели вовремя успели помочь. Второй молодой человек на спор решил переплыть реку Везёлку. Но не справился, к счастью, его спасли. Очень прошу: не купаться на необорудованных пляжах, в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей у воды без присмотра», — обратился к жителям мэр.

В Белгороде работает шесть официальных пляжей, на них ежедневно дежурят 22 спасателя и водный патруль.