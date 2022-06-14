Белгород, 14 июня 2022, 11:30 — REGNUM В минувшие выходные на центральном пляже Белгорода у воды оказались без присмотра взрослых 12 детей в возрасте от трёх до пяти лет, сообщил 14 июня в телеграм-канале мэр города Антон Иванов.
По словам главы города, родители в это время находились вдалеке и могли не успеть им помочь в случае опасности. Кроме того, без взрослых находились дети и подростки на Северском донце в районе улицы Молодогвардейцев и на необорудованном для купания месте на Везёлке. В минувшие выходные спасатели предотвратили и два несчастных случая.
В Белгороде работает шесть официальных пляжей, на них ежедневно дежурят 22 спасателя и водный патруль.