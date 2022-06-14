Мадрид, 14 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Представители испанской «Народной партии» (Partido Popular) требуют, чтобы третий вице-премьер правительства Тереса Рибера и министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото выступили в Конгрессе депутатов. Об этом пишет агентство EFE.

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España Конгресс депутатов. Испания

От Риберы и Марото потребовали оценить влияние, которое кризис в отношениях с Алжиром может оказать на энергетический, торговый и промышленный секторы Испании.

Инициативы, зарегистрированные официальным представителем правых в Конгрессе депутатов Испании Кукой Гамаррой, требуют, чтобы Рибера и Марото предстали перед пленарным заседанием Конгресса и соответствующими комитетами.

Ранее Алжир приостановил договор о дружбе и добрососедстве с Испанией, а также приостановил ряд торгово-экономических соглашений, что грозит Пиренейскому полуострову кризисом.