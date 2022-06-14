Оппозиция Испании требует вызвать на ковёр вице-премьера и министра
Мадрид, 14 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Представители испанской «Народной партии» (Partido Popular) требуют, чтобы третий вице-премьер правительства Тереса Рибера и министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото выступили в Конгрессе депутатов. Об этом пишет агентство EFE.
От Риберы и Марото потребовали оценить влияние, которое кризис в отношениях с Алжиром может оказать на энергетический, торговый и промышленный секторы Испании.
Инициативы, зарегистрированные официальным представителем правых в Конгрессе депутатов Испании Кукой Гамаррой, требуют, чтобы Рибера и Марото предстали перед пленарным заседанием Конгресса и соответствующими комитетами.
Ранее Алжир приостановил договор о дружбе и добрососедстве с Испанией, а также приостановил ряд торгово-экономических соглашений, что грозит Пиренейскому полуострову кризисом.