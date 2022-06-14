Москва, , 11:18 — REGNUM Известная телеведущая и певица Ольга Бузова собирается временно покинуть Россию. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале 13 июня.

Ольга Бузова Instagram.com/buzova86

«Мои хорошие, я немного вас тут забросила… Все отдала своему шоу «Вот она Я», всю себя. У меня реально аврал, не успеваю даже все дела доделать перед отъездом (я улетаю я на полтора месяца). Параллельно съемки, выступления. Просто нахожусь в режиме нон-стоп», — написала Бузова. Поклонники знаменитости, в свою очередь, предположили, что длительный отъезд может быть связан со съёмками третьего сезона реалити-шоу «Звезды в Африке», в котором Ольга выступает в роли ведущей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр «Склифосовского» Юлия Краснова заявила о нежелании видеть в своём проекте Ольгу Бузову. Как считает постановщик, современные знаменитости не являются талантливыми людьми, которых следует обсуждать.

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