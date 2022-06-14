Душанбе, , 10:51 — REGNUM В результате перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии, которая произошла между пограничниками двух стран, погиб один человек и еще трое были ранены. Об этом 14 июня сообщили в ОВД города Исфары Согдийской области Таджикистана.

В Таджикистане Mil.ru

Как отметил представитель ОВД Исфары, слова которого приводит РИА Новости, перестрелка произошла в 06:00 (04:00 мск), когда с киргизской стороны в районе пограничного перехода «Кех» «беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана».

«В результате погиб солдат-пограничник, три человека ранены», — сказал он.

Также представитель ОВД города уточнил, что в данный момент ведутся переговоры и со стороны Таджикистана главой переговорной группы является командующий погранвойсками таджикского госкомитета национальной безопасности Раджабали Рахмонали. Кроме того, в них принимает участие глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистан произошла на границе между этими двумя странами.