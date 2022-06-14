Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. На юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме Северная столица планирует заключить инвестиционные контракты на общую сумму в 400 млрд рублей. Об этом 14 июня сообщил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sebastien Wiertz Заключение контракта

Глава городского парламента отметил, что проведение экономического форума для Северной столицы, как и в предыдущие годы, это «статусное мероприятие». Судить об этом позволяют сведения о количестве участников форума, о первых лицах, которые его посетят.

«В этом году, по-моему, планируется порядка 400 млрд (рублей — прим. ред.) инвестиционных контрактов подписать на форуме. Для города это очень важно», — подчеркнул Бельский.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдёт в Северной столице с 15 по 18 июня 2022 года. В первую очередь для города будут важны темы поддержки предпринимательства, трансфера технологий, развития рынка труда и туристической сферы, а также изготовления и разработки инновационных материалов и технологий.