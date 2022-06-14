Симферополь, 14 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Военный преступник Зеленский открыто намекает на намерение продолжать геноцид мирного населения везде, куда сможет дотянуться киевский режим. Так прокомментировал в соцсетях очередное обращение украинского президента глава Республики Крым Сергей Аксёнов 14 июня.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

«Зеленский в очередном вечернем видеообращении в очередной раз пообещал вернуть все потерянные Украиной территории, включая Крым. Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен. Намек более чем прозрачный: нам дают понять, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что киевский режим должен быть полностью разгромлен.

«Только полный разгром врага, только победа. И конечно, суд над военными преступниками. На котором среди материалов обвинения, надеюсь, будут фигурировать и эти президентские «стендапы», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ударов ВСУ по Донецку 13 мая повреждения получили пять больниц, в том числе роддом. В ООН уже отреагировали на действия Киева, назвав обстрел роддома нарушением международного права.