Москва, 14 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Проект российской государственной корпорации «Росатом» по строительству атомной электростанции (АЭС) в Эфиопии ведется согласно плану и причин для его остановки нет. Об этом 14 июня заявил посол этой африканской страны в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Этот проект (по строительству АЭС вместе с Росатомом — ред.) уже реализуется, его не нужно обсуждать (дополнительно на полях ПМЭФ — ред.)… Никакой причины для остановки проекта нет», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также посол Эфиопии уточнил, что реализация проекта ведется согласно плану, однако пока строительство АЭС еще не начато.

«Нет, пока до этой стадии (строительства АЭС) не дошло, но мы на пути к этому, все идет по плану. Росатом — это очень четкая организация, и с нашей стороны все продвигается хорошо, все под контролем», — пояснил Аргау.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал, что власти Эфиопии намерены продолжить торговлю и укрепление своих связей с Россией, несмотря на возможность введения против них санкций со стороны США.