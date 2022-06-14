София, 14 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Представители крупнейшей профсоюзной организации военных пенсионеров Болгарии выдвинули сотрудникам министерства обороны страны ультиматум с требованием рассмотреть вопрос повышения пенсионных выплат солдатам и офицерам. Об этом 14 июня сообщает софийская газета «24 часа».

PavelD Болгария

«В условиях невиданного инфляционного давления и резко ухудшающейся международной конъюнктуры, а также наличия реальных финансовых возможностей государства мы призываем минобороны поднять сумму соответствующих выплат на 25%», — говорится, в частности, в документе.

При этом в случае невыполнения указанного требования составители ультиматума грозят общенациональной забастовкой и акциями неповиновения.

Напомним, в данный момент средняя пенсия военнослужащих запаса в Болгарии составляет 738 левов ($394).