Сеул, 14 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 июня составил $15,07 млрд, что на 12,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт

Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 0,8%, нефтепродуктов — на 94,5%. Однако экспорт автомобилей, напротив, сократился на 35,6%.

Отмечается, что экспорт в Китай упал на 16,2%, в США — на 9,7%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени вырос на 17,5%, до $21 млрд. Дефицит торгового баланса составил $5,99 млрд.

Импорт нефти в страну вырос на 88,1%, угля — на 223,9%.