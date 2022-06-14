Макрон встретится с 500 французскими солдатами в Румынии
Париж, 14 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Румынию, чтобы встретиться с 500 французскими солдатами, дислоцированными на базе НАТО, перед визитом в Молдавию и возможным визитом на Украину, передает BFM TV.
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Эммануэль Макрон
Для президента Франции это его первое турне по Юго-Восточной Европе.
Визит на Украину может состояться в ближайшее время вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Информацию о визите Макрона на Украине не подтвердили в Елисейском дворце в Париже.
Франция развернула 500 военнослужащих, в том числе 350 служащих сухопутных войск.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент у президента Франции Эммануэля Макрона нет точных планов по поводу его визита в Киев.