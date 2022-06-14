Цхинвал, 14 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назначил секретарём Совета безопасности республики Анатолия Плиева. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба главы государства.

Герб Южной Осетии

«Назначить Плиева Анатолия Гавриловича Секретарем Совета безопасности Республики Южная Осетия», — опубликовала пресс-служба указ президента.

Перед этим был обнародован указ о отстранении от должности секретаря Совбеза Южной Осетии Валерия Валиева.

Стоит отметить, что Плиев ранее уже занимал пост секретаря Совбеза Южной Осетии. Он был на этой должности с июня 2012 года по апрель 2017 года в период, когда президентом республики был Леонид Тибилов.