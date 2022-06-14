Правительство игнорирует поручение Путина по пенсиям работающим — Миронов
Москва, 14 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Фракции СРЗП и КПРФ в Госдуме собрали 89 из 90 подписей депутатов, необходимых для обращения по проблеме индексации пенсий работающих пенсионеров в Конституционный суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Если хотя бы один единоросс подписался, мы смогли бы направить жалобу в КС и тем самым подтолкнуть правительство к нужному решению», — отметил Миронов.
Чиновники не понимают, что на самом деле экономия на работающих пенсионерах обходится бюджету дороже. В 2016-м, когда индексацию отменили, в стране было 14,2 млн работающих пенсионеров, сейчас — около 8,5 млн, привел он данные.
«Миллионы людей ушли работать «в тень», они не отчисляют ни налогов, ни страховых взносов. Государство поступило с ними нечестно, и они платят ему тем же. Надо выполнять конституционные обязательства перед гражданами, а не делать их крайними в бесконечных пенсионных реформах и проблемах ПФР», — убежден парламентарий.
Тему индексации работающим пенсионерам Миронов поднимал на встрече с президентом в октябре 2020 года. В итоге было дано поручение правительству проработать вопрос к 1 февраля 2021 года. Сообщалось, что якобы некие предложения правительство направило, но дальше — опять тишина, указал Миронов. В марте глава Минтруда заявлял, что сейчас тема не обсуждается.
«Правительство, по существу, игнорирует поручения президента и проблемы 8,5 млн граждан, которые в ходе недавней внеплановой индексации пенсий вновь оказались за бортом», — констатировал Миронов.