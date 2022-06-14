Москва, 14 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Фракции СРЗП и КПРФ в Госдуме собрали 89 из 90 подписей депутатов, необходимых для обращения по проблеме индексации пенсий работающих пенсионеров в Конституционный суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если хотя бы один единоросс подписался, мы смогли бы направить жалобу в КС и тем самым подтолкнуть правительство к нужному решению», — отметил Миронов.

Чиновники не понимают, что на самом деле экономия на работающих пенсионерах обходится бюджету дороже. В 2016-м, когда индексацию отменили, в стране было 14,2 млн работающих пенсионеров, сейчас — около 8,5 млн, привел он данные.

«Миллионы людей ушли работать «в тень», они не отчисляют ни налогов, ни страховых взносов. Государство поступило с ними нечестно, и они платят ему тем же. Надо выполнять конституционные обязательства перед гражданами, а не делать их крайними в бесконечных пенсионных реформах и проблемах ПФР», — убежден парламентарий.

Тему индексации работающим пенсионерам Миронов поднимал на встрече с президентом в октябре 2020 года. В итоге было дано поручение правительству проработать вопрос к 1 февраля 2021 года. Сообщалось, что якобы некие предложения правительство направило, но дальше — опять тишина, указал Миронов. В марте глава Минтруда заявлял, что сейчас тема не обсуждается.

«Правительство, по существу, игнорирует поручения президента и проблемы 8,5 млн граждан, которые в ходе недавней внеплановой индексации пенсий вновь оказались за бортом», — констатировал Миронов.