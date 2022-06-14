Москва, 14 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. После длительного топтания на одном месте биткоин продолжил падение: уход ниже уровня $24 тысячи открывает путь на $20 тысяч и ниже, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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«В целом, биткоин вполне может подешеветь до $10 тысяч. Криптовалютный рынок находится в полноценном медвежьем рынке и каких-то причин для смены настроений нет.

С одной стороны в глобальном масштабе все еще присутствуют опасения, связанные с геополитическим напряжением, турбулентностью сырьевого рынка и проблемами с цепочками поставок.

В таких условиях спрос на рискованные активы остается низким, тогда как большее предпочтение отдается защитным инструментам, вроде доллара.

Из чисто криптовалютных драйверов цен стоит указать сложности у очередного крупного проекта.

В этот раз это централизованное финансовое приложение Celsius, где открыли большую позицию по синтетическому ETH. stETH — это специальный инструмент, которые подтверждает факт депонирования реальных ETH в протокол ETH 2.0 (обновление Ethereum.

После него майнинг валюты начнет осуществляться не с помощью «железа», а путем депонирования монет на специальные счета).

Используется он для получения пассивной доходности за валидирование транзакций. Из-за общей рыночной турбулентности и целенаправленных масштабны продаж со стороны крупных игроков stETH сильно отвязался от стоимость ETH, хотя изначально привязка должна была составлять один к одному.

Дальнейшее падение цены актива может привести к ликвидации позиции Celsius и впоследствии краху проекта. Всего клиентами Celsius является 1,7 млн человек, а объем активов на его кошельках превышает $12 млрд», — пояснил эксперт.

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