Донецк, 14 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Донецке в результате массированного обстрела со стороны украинских войск 13 июня повреждены социальные объекты. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В результате украинских атак оказались повреждены две гимназии, школа, ясли-сад, рассказали в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов украинских войск в Донецке за последние сутки погибли пять человек, пострадали 35 человек.