Москва, 14 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Блогеры должны иметь не только обязанности СМИ, но и права. Об этом РИА Новости заявил глава рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич.

(сс) SERGEY MINNIGALIN Александр Малькевич

«Фактически мы говорим о той инициативе, которая существует давно в Общественной палате, приравнять блогеров, имеющих существенную аудиторию, к средствам массовой информации. Наделить их не только обязанностями СМИ, но и правами. Это ключевой момент», — сказал Малькевич.

По его словам, это не означает запрет на деятельность — должны существовать определённые правила деятельности.

Малькевич подчеркнул, что в ОП РФ выступают «не за то, чтобы «кабалить» блогеров, а за то, чтобы не так сильно давить СМИ».