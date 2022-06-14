Москва, 14 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Россия продолжит использовать прежние форматы интеграции с дружественными государствами. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия так или иначе сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые, инвестиционные обмены, будут новые «нейронные сети» и торговли, и производства», — подчеркнул в беседе с ТАСС официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что эти связи будут восстановлены на «новой основе в условиях той совершенно беспрецедентной войны», которая была объявлена и начата против России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки вытолкнуть Россию из международной жизни невозможны. По его словам, «это дело абсолютно бесперспективное».