Ташкент, 14 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Заявка Белоруссии на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подготовлена и одобрена советом министров страны. Об этом 14 июня сообщил спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

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В ходе заседания национальных координаторов ШОС, которое проходит в Ташкенте, Хакимов рассказал, что Белоруссия обратилась «с просьбой их оперативно принять». Он пояснил, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС. Предложение уже одобрено советом министров республики.

Сейчас Белоруссия имеет в ШОС статус наблюдателя.