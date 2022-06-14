Белгород, , 09:23 — REGNUM Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей у пешеходного перехода в посёлке Новосадовый под Белгородом 13 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП на пешеходном переходе https://31.мвд. рф/

Автомобили Lada Granta и Ford столкнулись около 10:00 на 13 км автодороги «Белгород — Новый Оскол — Советское». По предварительным данным, водитель иномарки «нагнал» Lada, остановившейся перед пешеходным переходом, чтобы пропустить группу пешеходов.

Среди пешеходов пострадавших нет. С места аварии госпитализированы четыре человека, двое из них — молодой человек и несовершеннолетняя девушка — скончались в больнице.