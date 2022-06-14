Ватикан, 14 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск надеется на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре в Казахстане. Об этом понтифик заявил на встрече с руководителями европейских журналов Общества Иисуса, сообщает 14 июня газета La Stampa.

(сс) Republic of Korea Папа Римский Франциск

В ходе встречи, организованной журналом La Civilta Cattolica, Франциск напомнил, что его переговоры с предстоятелем РПЦ планировались 14 июня в Иерусалиме, но не состоялись в связи с конфликтом на Украине. Главы двух церквей должны были «поговорить о своих делах», но «по взаимному согласию» решили отложить встречу, чтобы не возникло недопонимания в связи с их диалогом.

«Я надеюсь встретиться с ним <…> в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», — сказал Франциск.

14 и 15 сентября 2022 года в Нур-Султане пройдёт очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Ещё в апреле папа Римский подтвердил, что примет в нём участие.

Читайте также: Геополитика Ватикана: учтут ли Азию «настоящие переговоры» по Украине?