Клинцы, Брянская область, 14 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Часть военной базы и часть жилого комплекса в Клинцах Брянской области были повреждены в результате взрыва. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

James McCauley Взрыв

«По неподтвержденным данным, снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса в Клинцах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате произошедшего пострадала одна мирная жительница и были выбиты стекла в большем количестве домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Клинцы произошёл взрыв.