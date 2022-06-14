Сеул, 14 июня 2022, 09:18 — REGNUM 13 июня в Южной Корее стартовали ежегодные четырехмесячные военно-гражданские учения «Хваран». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов страны.

Вооружённые силы Республики Корея
Вооружённые силы Республики Корея
Mnd.go.kr

По их словам, учения, которые пройдут в нескольких регионах страны, включая города Пусан, Ульсан, остров Чеджу и провинции Чолла-Пукто, Чхунчхон-Пукто и Канвондо.

Цель данных учений — отработка действий в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствиями.

Сообщается, что учения проводятся в строгом соответствии с правительственными рекомендациями по охране здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Учения «Хваран» — учения, в которых принимают участия представители Объединённого комитета начальников штабов, правительства, полиции и пожарной охраны.