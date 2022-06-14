Сеул, , 09:18 — REGNUM 13 июня в Южной Корее стартовали ежегодные четырехмесячные военно-гражданские учения «Хваран». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов страны.

Вооружённые силы Республики Корея Mnd.go.kr

По их словам, учения, которые пройдут в нескольких регионах страны, включая города Пусан, Ульсан, остров Чеджу и провинции Чолла-Пукто, Чхунчхон-Пукто и Канвондо.

Цель данных учений — отработка действий в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствиями.

Сообщается, что учения проводятся в строгом соответствии с правительственными рекомендациями по охране здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Учения «Хваран» — учения, в которых принимают участия представители Объединённого комитета начальников штабов, правительства, полиции и пожарной охраны.