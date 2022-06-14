Вашингтон, 14 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. До рекордного уровня с 1981 года ускорилась в США инфляция в мае 2022 года, основной индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в указанный месяц на 8,6%. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба американского Федерального бюро статистики труда.

Инфляция

Также указывается, что базовая инфляция в США, исключая цен на продукты питания и энергоносители, немного уменьшилась, в годовом выражении составив 6,0% против 6,2% месяцем ранее, а в месячном выражении осталась на уровне апреля в 0,6%.

Кроме этого, уточняется, что цены на продовольствие в США в мае поднялись на 1,2% (на 10,1% за год) и на энергоносители — на 4,5% (на 50,3% за год).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию и рост цен на бензин в стране ожидаемым побочным продуктом помощи Украине.